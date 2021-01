Jon Batiste Tears It Up: “I Need You”

YouTube

Listen to “I NEED YOU” and pre-order my new album “WE ARE” available March 19: jon-batiste.lnk.to

Shop merch: jonbatistestore.com

Follow Jon:

Instagram: jon-batiste.lnk.to

Facebook: jon-batiste.lnk.to

Twitter: jon-batiste.lnk.to

Spotify: jon-batiste.lnk.to

Apple Music: jon-batiste.lnk.to

Amazon: jon-batiste.lnk.to

Soundcloud: jon-batiste.lnk.to

Pandora: jon-batiste.lnk.to

YouTube Music: jon-batiste.lnk.to

Official Website: jonbatiste.com



Video Credits:

Director: Alan Ferguson (@alanfergusonrolep)

Executive Producer: Gaetan Rousseau (@gaetannyc)

Production Manager: Panita Chanrasmi-Lefebvre (@panitapravda)

Director of Photography: Adrien Bertolle (@adrien_bertolle)

Sound Mixer/Playback: Nathan Bonetto (@bricks_theme)

Production Designer: Rebekka Fellah (@bexsue)

Art Director: Lex LeBlanc (@thelexleblanc)

Make Up Artist: Chichi Saito (@chichisaito)

Hair Stylist: Naoko Suzuki (@glambynaoko)

Wardrobe Stylist: Wintter Alex (@wintteralex)

Choreographer: Jemel McWilliams (@jemelmcwilliams)

Production Company: Residency+Paradoxal (@residency_and_paradoxal)

#JonBatiste #INEEDYOU #WEARE #MusicVideo