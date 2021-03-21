Marcin - “Kashmir” on One Acoustic Guitar
Kashmir produced and performed by Marcin. Originally by Led Zeppelin.
Listen & download the single here: marcin.lnk.to
Tabs & Merch available on: marcinofficial.com
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Video concept: Marcin, Mortvideo
Production company: Mortvideo
DOP, Editing, Color Grading: Marcin Kopiec (Mortvideo)
Assistant: Krystian Tuzimski
MUA: Natalia Migryt
Opening logo: Empadé Design Studio
Recording engineer: Pawel Slusarczyk (Bring The Noize)
Special thanks: Piotr, Lidia & Michal Patrzałek, Wiktoria Lewandowska
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Recorded in downtown Warsaw, Poland.
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#Marcin #Kashmir #LedZeppelin