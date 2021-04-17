 

Mick Jagger and Dave Grohl Rock Hard: “Eazy Sleazy” (W/ Bonus Mockery of Anti-Vaxxers)

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Music • Views: 956

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I wanted to share this song that I wrote about eventually coming out of lockdown, with some much needed optimism - thank you to Dave Grohl for jumping on drums, bass and guitar, it was a lot of fun working with you on this - hope you all enjoy Eazy Sleazy !

EAZY SLEAZY: THE CHARITY DIGITAL ART AUCTION
An audio-visual collaboration between Mick Jagger & 3D artist Extraweg is available to buy as a collectible 1 of 1 digital artwork (NFT) via a 24-hour auction on Nifty Gateway. Featuring a custom loop of ‘Eazy Sleazy’ – Mick’s lockdown-inspired track with Dave Grohl.
Check out visual & auction: mick-jagger.lnk.to

VIDEO CREDITS —

Concept and edit:
Matt Clifford

Camera:
John Ramsay
Jim Rota
Matt Clifford

Lyrics:
Yes Please Productions

Grade:
John Alexander Lowe

LYRICS —

WE TOOK IT ON THE CHIN
THE NUMBERS WERE SO GRIM
BOSSED AROUND BY PRICKS
STIFFEN UPPER LIPS
PACING IN THE YARD
YOU’RE TRYING TO TAKE THE MICK
YOU MUST THINK IM REALLY THICK

LOOKING AT THE GRAPHS WITH A MAGNIFYING GLASS
CANCEL ALL THE TOURS FOOTBALLS FAKE APPLAUSE
NO MORE TRAVEL BROCHURES
VIRTUAL PREMIERES
IVE GOT NOTHING LEFT TO WEAR

LOOKING OUT FROM THESE PRISON WALLS
YOU GOT TO ROB PETER IF YOU’RE PAYING PAUL
BUT ITS EASY EASY EVERYTHING’S GONNA GET REALLY FREAKY
ALRIGHT ON THE NIGHT
SOON IT LL BE BE A MEMORY YOU’RE TRYING TO REMEMBER TO FORGET

THATS A PRETTY MASK
BUT NEVER TAKE A CHANCE TIK TOK STUPID DANCE
TOOK A SAMBA CLASS I LANDED ON MY ASS
TRYING TO WRITE A TUNE YOU BETTER HOOK ME UP TO ZOOM
SEE MY PONCEY BOOKS TEACH MYSELF TO COOK
WAY TOO MUCH TV ITS LOBOTOMISING ME
THINK IVE PUT ON WEIGHT
ILL HAVE ANOTHER DRINK THEN ILL CLEAN THE KITCHEN SINK

WE ESCAPED FROM THE PRISON WALLS
OPEN THE WINDOWS AND OPEN THE DOORS
BUT ITS EASY EASY
EVERYTHING S GONNA GET REALLY FREAKY
ALRIGHT ON THE NIGHT
ITS GONNA BE A GARDEN OF EARTHLY DELIGHTS
EASY SLEAZY ITS GONNA BE SMOOTH AND GREASY
YEAH EASY BELIEVE ME
ITL’L ONLY BE A MEMORY YOU’RE TRYING TO REMEMBER
TO FORGET

SHOOTING THE VACCINE BILL GATES IS IN MY BLOODSTREAM
ITS MIND CONTROL
THE EARTH IS FLAT AND COLD ITS NEVER WARMING UP
THE ARCTICS TURNED TO SLUSH
THE SECOND COMINGS LATE
THERES ALIENS IN THE DEEP STATE

WE’LL ESCAPE FROM THESE PRISON WALLS
NOW WERE OUT OF THESE PRISON WALLS
YOU GOTTA PAY PETER IF YOU’RE ROBBING PAUL
BUT ITS EASY EASY EVERYTHING S GONNA BE REALLY FREAKY
ALRIGHT ON THE NIGHT
WERE ALL HEADED BACK TO PARADISE
YEAH EASY BELIEVE ME
ITL’L BE A MEMORY YOU’RE TRYING TO REMEMBER TO FORGET
EASY CHEESY EVERYONE SING PLEASE PLEASE ME
ITL’L BE A MEMORY YOU’RE TRING TO REMEMBER TO FORGET

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