Unique and Beautiful: Antoine Boyer & Yeore Kim, “Melodia”

YouTube

One of the most beautiful melodies I’ve heard in quite a long time. With a truly amazing chromatic harmonica performance by Yeore Kim.

Melodia - Written and arranged by Antoine Boyer

Tangram album is out now ! ➔ abyktngrm.lnk.to

Guitar : Antoine Boyer

Harmonica : Yeore Kim

Double basse : William Brunard

Drums : Jonathan Gomis

Clarinet : Matthieu Donarier

Trombone : Jean-Louis Pommier

Trumpet : Geoffroy Tamisier

Recorded by Julien Taillefer for “C’est par ici qu’ça se passe !”

Mixed by Julien Taillefer, Benoit Lebrun and Antoine Boyer

Executive Production : Benoit Lebrun for “C’est par ici qu’ça se passe !”

Mastering : Benjamin Joubert

Production : Antoine Boyer and Viavox Production

Camera : André Baille Barelle

Video Editing : Antoine Boyer

Recorded in La Ferrière (Mésanger 44), France, in September 2020

Antoine plays a guitar Yohann Cholet with Savarez Strings.

A big thank you to Manon Lebrun, Sarah Brunetière, Steeve Gernez, Marc Chevalier, Jérôme Bimier, Pierre Lebrun, Romain Viallon, Sam et Laurence du studio de la Ferrière, the Viavox Production team, Raphaël Maillet, Youngtae Wi, Mire Kim, Jongman Kim, Yunhee Lee, Sébastien Boyer, Jean-Claude et Marielle Boyer, and all the contributors who supported Tangram project !

Support Antoine on Patreon → patreon.com

Instagram → instagram.com

Facebook → facebook.com

Website → antoineboyermusic.com