YouTube

These are the top 10 Jordan Klepper vs. Trump supporter moments. What did we miss? Let us know in the comments! #DailyShow #JordanKlepper

0:00 - 10. LOCKER ROOM TALK

1:25 - 9. THE INSURRECTION

3:28 - 8. THE MYPILLOW GUY

6:10 - 7. THE MEDIA

7:28 - 6. SHEEPLE

9:17 - 5. RESPECTING WOMEN

10:30 - 4. OBAMA & 9/11

10:46 - 3. THE TRUMP DYNASTY

11:47 - 2 MARRIAGE EQUALITY

12:14 - 1. ???