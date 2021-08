Andy Timmons’ Homage to Todd Rundgren/Utopia: “Theme From a Perfect World”

YouTube

Andy Timmons “Theme From A Perfect World”

Now available fully transcribed with note by note tutorial

video from Andy on guitarxperience.net

From the 2016 ATB CD “Theme From A Perfect World”

Mitch Marine - drums, Mike Daane - bass. Original session

engineered by

Rob Wechsler. Guitar tracks engineered by Mike Daane.

Mixed by Mike Daane

